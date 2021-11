Se apropie examenul de Rezidențiat. Sute de locuri sunt scoase la concurs Examenul de Rezidențiat 2021 este programat saptamana viitoare, respectiv duminica, 21 noiembrie 2021. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat numarul de locuri, scoase la concurs, dupa cum urmeaza: Medicina – 490 locuri, Medicina dentara – 150, Farmacie – 112 și doar doua posturi in unitațile medicale din județ. Avand in vedere contextul epidemiologic actual, candidații sunt rugați sa respecte toate masurile de prevenire a raspandirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv cele instituite la nivelul Direcției de Sanatate Publica Ministerul Sanatații (MS)… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

