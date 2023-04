Stiri pe aceeasi tema

- Primele echipe calificate in semifinalele Ligii Campionilor vor fi cunoscute marți seara, dupa ce se vor fi disputat meciurile retur in confruntarile Chelsea – Real Madrid (0-2 in tur) și Napoli – AC Milan (0-1 in tur). Cu opțiunea Bet Builder de la Betano poți miza pe mai multe tipuri de pariuri din…

- Napoli va primi marți seara vizita celor de la AC Milan, in returul sferturilor de finala Champions League. Partida va incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 2, DigiSport 2 și OrangeSport 3. AC Milan a caștigat in tur, 1-0, cu golul lui Ismael Bennacer. In celalalt…

- Istvan Kovacs a fost criticat dur dupa meciul AC Milan – Napoli 1-0, din „sferturile” Champions League. Antrenorul oaspeților, Luciano Spalletti, i-a reproșat ca a aplicat „dubla masura” și ca i-a eliminat un jucator, dar l-a „iertat” pe Rafael Leao de un cartonaș galben. Real Madrid a caștigat cu 2-0…

- Seara de Champions League ofera doua dueluri puternice, in prima manșa a sferturilor de finala. Chelsea spera la un rezultat bun pe Bernabeu impotriva Realului, in timp ce Milan și Napoli se infrunta intr-un clasic italian. Partidele sunt transmise LiveBlog pe HotNews.ro.

- Sferturile de finala ale Ligii Campionilor incep diseara cu doua SuperMeciuri. De la ora 22:00, Benfica primește vizita Interului, iar capul de afiș este intalnirea dintre Manchester City și Bayern Munchen. Miercuri este programat duelul 100% italian dintre AC Milan și Napoli, dar și duelul dintre Real…

- Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid,…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…