Se anunță cod galben de furtuni Se anunța mai multe avertizari de canicula și furtuni. Specialiștii au emis cod galben pentru mare parte din țara, in urmatoarea perioada. In perioada: 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 03:00 meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica: „In Maramureș, Moldova, cea mai mare parte a Crișanei și Transilvaniei, precum și in nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (rafale de 55…70 km/h), vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și izolat grindina. In intervale scurte de timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

