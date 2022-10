Stiri pe aceeasi tema

„Continuam Schimbarea" va refuza o eventuala invitație pentru negocieri de coaliție cu Cetațeni pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), a anunțat copreședintele formațiunii "Continuam Schimbarea", Kiril Petkov, pentru postul public de televiziune BNT.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca Romania are rezervele necesare pentru a asigura alimentarea locuințelor cu gaze in aceasta iarna și a spus ca ultima OUG adoptata de Guvern vine sa rezolve problema „profiturilor uriașe" facute de unele companii in criza energetica.

Liz Truss, care preia marti portofoliul de premier al Marii Britanii, intentioneaza sa inghete facturile la energie timp de 18 luni si va permite ca firmele care furnizeaza gaze si electricitate sa poata obtine imprumuturi de la Guvern pentru subventionarea acestor facturi, relateaza BBC, citat de…

Priti Patel a anuntat luni ca va demisiona din functia de ministru de interne, dupa ce Liz Truss va prelua oficial functia de premier al Regatului Unit, informeaza Reuters, potrivit agerpres.

Fostul premier Florin Cițu susține ca rectificarea bugetara anunțata de Guvern nu va accelera creșterea economica și ca seamana cu o rectificare de an electoral.

Socialiștii bulgari au eșuat sa formeze un nou guvern, aceasta fiind a treia si ultima incercare de a alcatui un cabinet dupa ce coalitia premierului reformist Kiril Petkov a fost inlaturata de la putere printr-o motiune de cenzura luna trecuta.

Statele Unite intarzie sa livreze Bulgariei avioane de lupta F-16 din cauza lipsei de incredere fața de autoritațile de la Sofia.

In cazul in care urmatoarele incercari de formare a unui guvern in cadrul actualului Parlament se vor dovedi nereușite, cel mai indicat ar fi sa se organizeze alegeri parlamentare anticipate la inceputul lunii octombrie, a declarat președintele bulgar Rumen Radev.