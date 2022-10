Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai negru scenariu, Romania poate pica in preliminarii Euro 2024 intr-o grupa cu doua forțe mondiale, precum Spania, Olanda, Franța sau Anglia. Naționala Romaniei a retrogradat in Liga C din Nations League, dar a ramas in urna a treia valorica pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2024,…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a anunțat ca Edi Iordanescu va continua pe banca naționalei și in preliminariile Euro 2024, deși a retrogradat naționala in al treilea eșalon din Liga Națiunilor. ...

- Naționala Romaniei a caștigat de pomana duelul cu Bosnia. Echipa lui Edi Iordanescu a terminat grupa pe ultimul loc și a retrogradat in Liga C. Asta inseamna ca „tricolorii” vor infrunta echipe precum Insulele Feroe, Luxemburg sau Letonia și vor avea șanse mici, ca din aceasta competiție, sa ajunga…

- Romania a obținut o victorie de consolare in fața Bosniei, scor 4-1. Naționala pregatita de Edi Iordanescu a retrogradat un nivel in Liga Națiunilor, pana in al treilea eșalon valoric. Pentru prima data in istorie, Romania a incheiat o grupa preliminara pe ultimul loc. „Tricolorii” au retrogradat in…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, considera ca Edi Iordanescu trebuie sa ii titularizeze pe Darius Olaru (24) și Andrei Cordea (23) in meciul cu Bosnia. Romania infrunta azi Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e…

- Romania - Bosnia-Hertegovina, meci contand pentru Liga B - Grupa 3 din UEFA Nations League, este programat, luni, 26 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadionul „Rapid - Giulesti” din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Prima TV.

- Edi Iordanescu este sub presiune la echipa naționala. „Tricolorii” se afla pe ultimul loc in grupa Nations League, cu trei puncte in patru meciuri, iar pana la final mai sunt doar doua partide. Selecționerul a fost intrebat inaintea duelului din Finlanda daca mai ramane pe banca primei reprezentativei…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a anuntat ca selectionerul naționalei Romaniei, Edward Iordanescu, va ramane la echipa nationala indiferent de rezultatele inregistrate in Liga Natiunilor. “Edi nu trebuie sa transmita dezamagirea asta catre jucatori. Asta e talentul lui, de a remonta. Nu e…