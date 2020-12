Firmele care le dau bani telesalariaților pentru plata utilitaților și achiziția de echipamente pot scapa de taxele salariale aferente. Facilitatea este inclusa intr-un proiect de lege care modifica actualul Cod Fiscal și care nu mai are nevoie decat de aprobarea președintelui Romaniei. Astfel, vor fi sub acest regim de scutire „sumele acordate angajaților care desfașoara […] Articolul Scutiri de taxe pentru angajatorii care le platesc utilitațile și echipamentele telesalariaților apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .