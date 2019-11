Scumpirile s-au temperat în octombrie. Rata anuală a înflației a scăzut ușor, la 3,4% Scumpirile s-au temperat in octombrie. Rata anuala a inflației a scazut ușor, la 3,4% Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,16%, cele nealimentare cu 2,57%, iar preţul serviciilor a înregistrat un avans de 4,14%. "Preţurile de consum în luna octombrie 2019 comparativ cu luna octombrie 2018 au crescut cu 3,4%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

