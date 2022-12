Stiri pe aceeasi tema

- Sumele, distribuite integral salariaților, nu sunt cuprinse in calculul contribuțiilor sociale. Legea merge la promulgare. Proiectul adoptat astazi prevede ca operatorii economici au obligația de a inmana clientului o nota de plata, in data cu emiterea bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici…

- Republica Moldova se afla intr-o poziție complicata, cu perspectiva sumbra asupra viitorului. Cu o economie la pamant, Guvernul nu are bani pentru a efectua plata facturilor la gaz și curent, iar ajutoarele financiare primite din partea partenerilor externi, in speța Romania, Germania și Franța, nu…

- Mai multe cereri de demisie parvenite din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) au fost inregistrate la Parlament. In acest sens, deputații din cadrul Comisiei economie, buget și finanțe, au decis sa verifice din ce cauza la Agenție se inregistreaza probleme de personal,…

- Guvernul SUA ofera Republicii Moldova 19,5 milioane de dolari, pentru consolidarea securitații energetice și reducerea dependenței de o singura sursa de alimentare. La Chișinau, a fost semnat cel de-al 14-lea Amendament la Acordul de asistenta privind obiectivul de dezvoltare incheiat intre Guvernul…

- Proiectul de lege care prevede majorarea numarului beneficiarilor de asistența juridica garantata de stat a fost adoptat de Parlament. Inițiativa legislativa a fost votata de 74 de deputați. Documentul are drept scop fortificarea sistemului de asistența juridica garantata de stat, in vederea asigurarii…

- Desi au existat mai multe propuneri referitoare la creșterea taxelor locale și a impozitelor pe case, in coaliție nu s-a decis nimic. Cel putin asa sustine Marcel Ciolacu. Ce se aude este ca romanii ar putea scapa de majorarea impozitelor cu 50%. Dupa scandalul uriaș din Senat, liderii coaliției au…

- Rishi Sunak, fostul ministru de Finanțe din mandatul lui Boris Johnson, a confirmat duminica ca va intra in cursa electorala din Partidul Conservator pentru a o inlocui pe Liz Truss, cu promisiunea ca va aborda „criza economica profunda” a țarii cu „integritate, profesionalism și responsabilitate”,…

- Impozitul pe cladiri ar putea fi majorat cu pana la 50% Foto: codfiscal.net. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Impozitul pe cladiri ar putea fi majorat cu pâna la 50% de la 1 ianuarie anul viitor. Senatul a adoptat o modificare a Codului fiscal în acest sens, iar acum este asteptat…