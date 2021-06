Stiri pe aceeasi tema

- Un bust din bronz al misteriosului dezvoltator al celebrei criptomonede va fi dezvaluit in urmatoarele saptamani in capitala Ungariei. Locația aleasa este un parc care gazduiește companii IT și high-tech. Cu toate ca identitatea și aspectul sau raman un mister, presupusul dezvoltator al bitcoin va fi…

- O a doua Miss Liberty, una dintre replicile pariziene ale celebrei statui a Libertații, va fi instalata in gradina ambasadorului Franței la Washington și va ramane vreme de zece ani in Statele Unite, a informat duminica „Le Journal du dimanche”. Statuia pornește la 7 iunie din portul Le Havre și sosește…

- O statuie gigant a actritei Marilyn Monroe, ce ar urma sa fie amplasata in fata unui muzeu din Palm Springs, este contestata de localnici, in timp ce unii antreprenori sunt de parere ca ar atrage turisti, relateaza Variety. Statuia de 7 metri si jumatate din fata Palm Springs Art Museum o…

- In cinstea jucatorului spaniol de tenis Rafael Nadal a fost ridicata o statuie. Statuia de la Paris va fi dezvaluita, joi, la Porte D’Auteil, la Roland Garros. Evenimentul va avea loc la ora locala 18.00, inainte de tragerea la sorti pentru al doilea grand slam al anului. Rafael Nadal are 34 de ani…

- Un bust reprezentand pe parintele Haralambie Balamace a fost inaugurat luni in Korce, localitatea din Albania unde a fost martirizat. La eveniment a participat Ambasadorul Romaniei in Albania, E.S. Octavian Șerban, si reprezentanti ai aromanilor din zona, scrie Basilica.ro. Statuia…

- Muzeul Luvru din Franta a predat Muzeelor Capitoline de la Roma, pentru o perioada de cinci ani ce poate fi reinnoita, degetul de bronz aurit care lipseste de la celebra si colosala mana a statuii imparatului Constantin, a anuntat institutia franceza, relateaza joi AFP, conform agerpres. Degetul…

- Celebra statuie art deco Cristos Mantuitorul din Rio de Janeiro va fi supusa unei ample restaurari inaintea celei de-a 90-a aniversari, relateaza rtbf.be, potrivit News.ro. Arhitecta Cristina Ventura este care conduce santierul deschis deja. Statuia, inaugurata in 1931, a devenit in scurt…

- Idolul Shigir, cea mai veche statuie din lemn cunoscuta, are o vechime mai mare decat se credea pana acum, fiind creata cu 7.000 de ani inaintea constructiei ansamblului de la Stonehenge, sustin specialistii, potrivit sciencealert.com, citat de AGERPRES. Statuia din lemn, un minunat exemplu…