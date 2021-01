Stiri pe aceeasi tema

- Data de 24 ianuarie a ramas in istorie drept ziua in care s-a infaptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Romane, in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas important in formarea teritoriului Romaniei de azi, urmatorul eveniment avand loc la 1 decembrie 1918, cand a fost infaptuita…

- Departamentul de Stat al SUA a lansat public un document in care acuza autoritațile chineze de ascunderea unor date esențiale legate de originea Sar-Cov-2 și ridica semne de intrebare serioase legate de proveniența virusului. Documentul cuprinde date despre activitatea Institutului de Virusologie de…

- Persoanele fizice sau juridice care au contractat imprumuturi pentru rate de capital, dobanzi si comisioane, pot solicita suspendarea plații ratelor scadente aferente acestor imprumuturi, conform unui proiect de act normativ emis de Ministerul Finanțelor Publice. Documentul a fost pus in dezbatere publica…

- Premierul Florin Citu sustine ca de cateva zile circula un fake news despre o scrisoare a Comisiei Europene pentru Ministerul Finantelor, afirmand ca documentul este in limba engleza iar acest lucru este o "bariera" pentru PSD. "Pentru mine, campania electorala s-a terminat. Dar se pare ca nu pentru…

- Este zapada pe partiile din Alba, suficienta la Șureanu și mai puțina la Arieșeni. Sezonul de schi se deschide oficial in acest weekend pe Domeniul Schiabil Șureanu, iar la Vartop se schia inca de la inceputul luni, dar ar mai trebui sa ninga. La Arieșeni in weekend se anunța maxime de 2-3 grade Celsius…

- Premierul Mateusz Morawiecki a trimis o scrisoare institutiilor Uniunii Europene prin care ameninta ca va bloca prin veto bugetul pe 2021-2027 al blocului comunitar daca accesul la fondurile UE este conditionat de respectarea statului de drept de catre guverne, relateaza Reuters. Scrisoarea, similara…

- Ziarul Unirea Mesajul unei avocate din Alba catre stat, in contextul pandemiei: ,, Dupa 20 de ani in care eu te-am mulțumit prin vot, respect, munca, plați și incredere, tu cum ma rasplatești acum?” O avocata din județul Alba a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, aducand critici la modul…

- Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. Potrivit DSP Alba, in ultimele 24 de ore, in comuna s-au inregistrat 4 infectari noi in ultimele 24 de ore. Incidența la mia de locuitori este 5,5, potrivit DSP Alba. Situația a fost confirmata de reprezentanții Primariei Ciugud. ”Am…