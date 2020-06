Scrisoarea emoționantă a unei vârstnice De o tinerețe frumoasa au parte mulți, insa de o batranețe frumoasa – prea puțini. Zilele trecute, o ființa tanara m-a intrebat cum e sa fiu batrana. Recunosc ca m-am pierdut puțin cu firea, deoarece eu nu ma consideram a fi batrana. Vazandu-mi reacția, ființa s-a zapacit, de aceea i-am spus ca intrebarea ei este interesanta, ca ma voi gandi la ea și ca in curand ii voi raspunde. „Am decis ca batranețea este un dar. Cred ca pentru prima data pot spune ca astazi sunt persoana care imi doream candva sa fiu. Nu, bineințeles ca nu e vorba despre corpul meu ! Uneori acest corp ma lasa disperata – ridurile,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

