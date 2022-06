Scrisoare către tine (52) Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, iti scriu la finalul unei zile care pentru mine a inceput ieri dimineata, cred. Nu știu daca noaptea trecuta am dormit sau nu. Nu-mi dau seama! Iti scriu acum, impartașind astfel cu tine bucuria/bucuriile de azi. Scoate-ti mainile din buzunare și vino și strange-ne in brate, iti spun, uitandu-ma la fotografia din care privești viata cu detașare, sfidand-o chiar. Luciana noastra a reușit! A facut un pas important catre o noua etapa, aceea de viitoare liceana. La romana, fara foarte putin nu a obtinut nota maxima, iar la matematica a fost așa cum ne așteptam,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragul meu, iți scriu la finalul unei zile care pentru mine a inceput ieri dimineața, cred. Nu știu daca noaptea trecuta am dormit sau nu. Nu-mi dau seama! Iți scriu acum, impartașind astfel cu tine bucuria/bucuriile de azi. Scoate-ți mainile din buzunare și vino și strange-ne in brațe, iți spun, uitandu-ma…

- REȘIȚA – Inotatorul Denis Popescu, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Reșița, a obținut patru medalii la Cupa Romaniei, competiție desfașurata la Targoviște! „Ne-am intors de la Cupa Romaniei, concurs desfașurat timp de patru zile in orasul Targoviște. CSȘ Reșița a fost reprezentata de șapte sportivi,…

- Buna seara, dragul meu! Te salut, ca și cand. Ca și cand m-ai auzi, m-ai vedea, mi-ai citi randurile acestea, despre care te avertizez inca de la inceput ca nu vor sclipi in niciun fel. Va fi o epistola obișnuita, ca sa nu spun banala, așa cum mi-a zis Luciana cand m-a intrebat despre ce intenționez…

- Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, au trecut cinci luni! Deși palmele mele cunosc in amanunt conturul acestei cruci, și acestei lespezi de piatra care te invelește, sunt momente cand inca te mai aștept. Aștept sa apari de undeva, sa ma chemi, sa ma strangi la piept. Sa ma tii acolo o veșnicie. Sa…

- Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor susține ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani…

- Cu un stadion in care 22.000 de suporteri ai culorilor alb și negru au trait pentru „U”, sperand sa reediteze spre noapte sarbatoarea de luni de la Ploiești, la 24 de ore de la succesul Petrolului in dauna Concordiei Chiajna, echipa mereu nervosului Erik Lincar (foto mijloc) nu s-a putut ridica, neașteptat,…

- Dragul meu, bine te-am gasit! Am lipsit cateva zile, dar tu nu ai absentat din gandul meu. Oriunde m-ar plimba pașii, te port in permanența cu mine. M-aș bucura sa ma aflu și eu in gandul tau, fie și pentru cateva clipe doar. Nu indraznesc sa cer mai mult. Dupa ce m-a refuzat inițial, cand i-am propus…

- Echipa de robotica a Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești a obținut marele premiu Inspire Award 1, la Olimpiada Naționala de Robotica First Tech Challenge organizata de asociația ”Nație prin Educație”, desfașurata la București 1-3 aprilie 2022. In urma acestui rezultat echipa va reprezenta…