Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare deschisa, inițiata de profesorul UBB Adrian Papahagi și fostul ministru de Externe Teodor Baconschi, a fost adresata Bisericii Ortodoxe Romane ca celebrarea Paștelui sa aiba loc in același timp pentru toți creștinii.

- Scriitorul Adrian Papahagi anunta ca a trimis, duminica, o scrisoare catre Sfantul Sinod privind dezideratul unitatii crestinilor in celebrarea Pastelui. Documentul este semnat de mai multe personalitati”Tocmai am trimis catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si catre Adunarea Nationala Bisericeasca…

- Mai multe personalitati au transmis, duminica, o scrisoare Sfantului Sinod privind dezideratul unitatii crestinilor in celebrarea Pastelui. ”Am face un pas important spre mult mai complicata reintregire a Bisericii Lui Hristos”, afirma semnatarii documentului, care apreciaza ca celebrarea la date diferite…

- OrtodoxeSfintele PastiGreco-catoliceA III-a zi de Pasti. Sf. cuv. M. Ioan, ucenicul Sf. Grigore DecapolitulRomano-catoliceSf. Atanasia din Egina* In aceasta zi este savarsita slujba Sfantului Ierarh Pahomie, episcopul Romanului, pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 14 aprilie.Sfantului Pahomie…

- Pentru prima data in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Sfantul Sinod a decis ca anul 2023 sa fie și ”Anul comemorativ al imnografilor și cantareților bisericești (psalți)”. Cu aceasta ocazie, Grupul Psaltic Tronos, dirijat și inființat de catre arhidiaconul Mihail Buca, a lansat Imnul Psalților…

- In ziua de joi, 9 februarie 2023, in Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s a desfasurat sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.Sfantul Sinod l a ales, prin vot secret, pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit…