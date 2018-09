In urma scrisorii lansata o tabara a PSD-ului impotriva lui Liviu Dragnea i-a pus intr-o situație dificila pe reprezentanții din teritoriu. Președintele PSD Constanța, Felix Stroe a organizat deja ședința in Biroul Permanent Județean. "Democrația e o valoare fundamentala pentru PSD, iar in organizatia judeteana Constanta a PSD sunt promovate toate formele ei de manifestare. Avem un statut al partidului care stabilește cadrul in care functioneaza democrația interna de partid. In acest mod trebuie dezbatute problemele partidului, atunci cand ele apar. Forurile in care trebuie purtate asemenea…