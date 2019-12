Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul eroilor de razboi care au facut jertfa suprema pentru țara, amintirea bunicilor pastrata in straie tradiționale, toate sunt prezente duminica, pe strazile din Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Oameni de toate varstele veniți din Zalau, Suceava, Maramureș, Cluj sau Buzau s-au…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud lupta din rasputeri sa scoata din gaura SC Lucrari Drumuri și Poduri – LDP SA Bistrița, in ultima jumatate de an atribuindu-i doua contracte consistente pentru repararea drumurilor județene. Totalul ajunge la peste 6 milioane de lei, fara TVA. LDP SA o duce tot mai…

- Istorici si cercetatori de renume vor marca saptamana aceasta, la Iasi, 100 de ani de la primul vot universal masculin din Romania si crearea Primului Parlament al Romaniei Mari. In cadrul Colocviului ‘Evolutia sistemului politic din perioada interbelica pana in prezent’ organizat vineri, la Biblioteca…

- O situatie bizara a declansat o operatiune de salvare. O catelusa si cei cinci pui ai sai au fost gasiti intr-o cutie abandonata pe marginea unui drum european din Suceava. Curios este ca pe cutie existau numele, adresa si numarul de telefon al expeditorului. Desi identificarea proprietarului parea…

- Incepand de astazi, polițiștii Direcției de Ordine Publica - Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, pe raza județului Bistrița-Nasaud, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național. De asemenea,…

- Institutul Național de Statistica a dat publicitații capacitatea de cazare turistica din Romania. Astfel, pana la 31 iulie 2019, in Romania existau 38 de hoteluri incadrate la categoria 5 stele. Fața de aceeași data a anului 2018, numarul stabilimentelor de 5 stele a crescut cu doua. In ceea ce privește…

- Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata, duminica, pana la ora 10.00, in judetul Cluj. De asemenea, este cod galben de ceata, pana la ora 11.00, in judetele Braila, Ilfov, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Harghita si Suceava. Tot pana la ora 11.00 este cod galben de ceata in municipiul…

- Autoritatile britanice au intervenit, vineri, pentru verificarea unui avion stationat in incinta aeroportului din orasul britanic Glasgow, afirma surse citate de postul Sky News, potrivit MEDIAFAX. Asta a afectat și plecarea lotului campioanei Romaniei la fotbal, CFR Cluj, care urma sa revina in…