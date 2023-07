Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de floreta a Romaniei s-a clasat pe locul 11 la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano, vineri, dupa ce a invins Ungaria cu 45-44 in partida pentru pozitiile 11-12, potrivit Agerpres.Echipa alcatuita din Malina Calugareanu, Emilia Corbu, Andreea Dinca, Anca Saveanu a dispus…

- Scandalul izbucnit la Campionatele Mondiale de Scrima de la Milano ia amploare, dupa ce ucraineanca Olga Kharlan a fost descalificata din competiție pe motiv ca a refuzat sa dea mana cu rusoaica Anna Smirnova. S-a intamplat la finalul disputei din primul tur caștigate inițial de sportiva din Ucraina.…

- Americanul Eli Dershwitz a cucerit prima sa medalie de aur la Campionatele Mondiale de scrima, dupa ce a reusit sa invinga doi mari favoriti in proba masculina de sabie, marti la Milano, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Dershwitz, in varsta de 27 de ani, l-a invins in finala pe georgianul Sandro…

- Scrima: Iulian Teodosiu, locul 20 in proba de sabie la Mondialele de la Milano (foto)Sportivul roman Iulian Teodosiu, medaliat cu bronz la Mondialele de anul trecut, s-a clasat pe locul 20 in proba masculina de sabie, marti, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano, dupa ce a fost invins in…

- Sabrera romana Sabina Martis s-a calificat, luni, pe tabloul principal la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano. In grupa preliminara, Martis inregistrat patru victorii si doua esecuri, iar apoi a trecut de un tur eliminatoriu, impunandu-se cu 15-9 in duelul cu argentinianca Maria Macarena Moran.…

- Romania a inscris 17 sportivi, 12 la feminin si 5 la masculin, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano (22-30 iulie), competitie care pe langa medalii ofera puncte importante pentru calificarea la JO 2024 de la Paris.La feminin vom avea echipe complete la toate cele trei arme, in timp ce la…

- Sabrera romana Sabina Martis a cucerit joi medalia de argint a probei feminine de sabie, in cadrul Campionatului European de Scrima U23 care se desfasoara la Budapesta.Sabina Martis a pierdut in finala, cu scorul de 8-15, in fata unei sportive din Bulgaria, Yoana Ilieva. CITESTE SI Handbal masculin:…