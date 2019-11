Scriitorul Luc Lang a fost recompensat cu premiul Medicis pe anul 2019 pentru romanul ''La tentation''

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Sylvain Prudhomme a primit, marți, premiul Femina pentru roman francez pe 2019 - una dintre cele mai prestigioase distinctii literare acordate in Franta, alaturi de Medicis si Goncourt-, pentru volumul sau "Par les routes", aparut la editura L'Arbalete/Gallimard, potrivit francetvinfo.fr,…

- Antonio Banderas a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul sau din filmul 'Dolor y gloria', in regia lui Pedro Almodovar, la gala Hollywood Film Awards care a avut loc duminica in Los Angeles, relateaza EFE. Alaturi de Banderas a fost recompensat un alt artist latino-american,…

- Scriitorul Sylvain Tesson este castigatorul editiei de anul acesta a premiului Renaudot, una dintre cele mai celebre distinctii literare franceze, fiind recompensat pentru romanul sau "La Panthere des neiges", aparut la editura Gallimard, informeaza Le Figaro, potrivit Mediafax.Sylvain Tesson…

- Primaria Municipiului Constanta, Institutul de Cercetari Administrative "Paul Negulescu", Universitatea Ovidius, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, ELSA Constanta si Editura "Universul Juridic" au organizat astazi un nou eveniment din seria SMART LAW CONFERENCES: "Codul administrativ. Dezbateri,…

- Tiberiu Bosutar, omul care lupta solitar cu mafia lemnului din Bucovina, sustine ca a fost amendat pe nedrept de Politie pentru ca a sunat la 112 ca sa reclame un transport ilegal de material lemnos.

- Politia din Los Angeles a anuntat vineri ca isi va spori prezenta in jurul cinematografelor care vor difuza saptamana viitoare filmul "Joker", aflat in centrul unei polemici generate de temerile referitoare la posibilitatea comiterii unor acte de violenta in marja acelor proiectii, informeaza AFP."Politia…

- Actorul Robert Downey Jr. a recunoscut la conventia D23, organizata vinery, 23 august, in orasul Anaheim, ca a fost arestat in timpul primei sale vizite intr-un parc Disneyland, pe motiv ca a fumat marijuana, scrie site-ul revistei Variety. Protagonistul francizei „Iron Man", a primit trofeul Disney…

- Filmul portughez „Vitalina Varela”, scris si regizat de Pedro Costa, a fost recompensat cu Leopardul de Aur (Pardo d’oro) la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Locarno, unde lungmetrajul „Ivana cea Groaznica” (Romania-Serbia) a castigat premiul special al juriului sectiunii Cineasti del Presente.