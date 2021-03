Scriitorul George R.R. Martin, autorul 'Game of Thrones', a semnat un nou contract cu HBO

Stiri pe aceeasi tema

- Veste super buna! Daca in ianuarie inca nu știam detaliile astea, se pare ca producatorii incep ușor-ușor sa dezvaluie detaliile despre povestea de dinainte de „Game of Thrones”, care va fi ecranizata in 2022! Așadar, pregatiți? Filmarile pentru „House of the Dragon” incep in aprilie. Seria evenimentelor…

- Constantin Budescu (31 de ani) a plecat de la Astra. Mijlocașul, intrat in ultimele 6 luni de contract cu giurgiuvenii, a ajuns la un acord cu Damac FC (Arabia Saudita). „Budescu pleaca, e sigur. A ajuns la un acord cu domnul Niculae pentru a parasi echipa din postura de jucator liber de contract. Clubul…

- „Game of Thrones” ar putea fi extinsa la animatie intr-o noua serie pentru serviciul de streaming HBO Max, relateaza joi Reuters. Acesta citeaza o informatie publicata miercuri de The Hollywood Reporter. Directori din cadrul HBO Max al WarnerMedia, companie detinuta de AT&T Inc., au inceput sa organizeze…

- HBO pregatește un serial prequel pentru „Game of Thrones” . Televiziunea americana pregatește o adaptare a „Tales of Dunk and Egg”, bazata pe o serie de romane scrise de George R.R. Martin și a carei actiune are loc inainte de evenimentele din Game of Thrones, scrie hotnews . Fiecare episod va dura…

- O adaptare „Tales of Dunk and Egg”, bazata pe o serie de romane scrise de George R. R. Martin, a carei actiune are loc inainte de evenimentele din „Game of Thrones”, este pregatita de HBO, informeaza Variety, potrivit news.ro. Proiectul se afla in faza de dezvoltare. Actiunea este plasata…

- Mario Mandzukic iși va continua cariera la AC Milan. Croatul a semnat un contract valabil pana in vara, cu o optiune pentru a prelungi acordul pentru inca un an.Atacantul se afla fara angajament din luna iulie dupa plecarea sa de la echipa qatariota Al Duhail.