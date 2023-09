Stiri pe aceeasi tema

- Studenți, profesori, invitați sunt așteptați la deschiderea festiva a anului universitar 2023-2024, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Evenimentul va avea loc sambata, 23 septembrie, orele 11.00, in Complex M (strada Elena Dragoi nr. 2). „Este un eveniment important pentru comunitatea academica,…

- Deschiderea noului an universitar la Universitatea de Vest Timișoara vine cu o serie de evenimente de excepție. Sunt acțiuni academice, producții artistice unice, propuse studenților și tuturor timișorenilor dornici de ni se alature. Festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc vineri,…

- In perioada 10-21 august 2023, 19 membri ai Ligii Studenților „Pintea Viteazul” au participat cu entuziasm la Forumul Organizațiilor Studențești din Romania (FOSR), un eveniment important, organizat de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania și realizat cu sprijinul Organizației Studenților…

- Tanarul era pasionat de plimbarile cu skijetul, iar mai toate postarile sale de pe rețelele sociale sunt dedicate acestui hobby… care pana la urma i-a fost fatal. Acesta era cadru universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. Și tatal sau este un respectat medic din zona Banatului. Profesorul…

- Joi, in data de 10 august, incepand cu ora 19.00, va invitam intr-o calatorie inedita prin gusturile și amintirile verilor de odinioara, in cadrul evenimentului desfașurat In Livada la Pensiunea Andronic. Aceasta ediție, sub tema „ Amintiri despre bucatele din verile de odinioara „, va fi onorata de…

- Vineri, 21 iulie, incepand cu ora 17:00, va avea loc un eveniment aparte, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara sub genericul „Conectați la viitor”, dedicat popularizarii științei. In Aula Magna, il vom avea ca invitat pe renumitul fizician Cristian Presura. Acesta va explora tema fascinanta…

- CARAȘ-SEVERIN – Caransebeșeanca Anca Stanoev, eleva de 10 din Caraș-Severin, a fost primita de conducerea Universitații de Vest, alaturi de alți 5 tineri banațeni care au obținut aceeași performanța la Bacalaureatul din acest an! „Sunteți adevarate modele de excelența și ne bucuram sa va avem alaturi…

- Olimpicii romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica 2023 din Japonia. Astfel, țara noastra ajunge pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, potrivit Edupedu.ro.Potrivit sursei citate, doar un singur elev…