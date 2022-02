Scriitorul Constantin Dehelean ne-a parasit, plecand sa compuna opere nemuritoare in Rai. Trista veste a fost postata pe Facebook. „Buna ziua, cu parere de rau va anunțam ca Domnul Dehelean Constantin a decedat sambata dimineața. Va fi inmormantat in satul Toc, comuna Savarșin, judetul Arad. Priveghiul se va ține la capela din Savarșin astazi de […] The post Scriitorul Constantin Dehelean a plecat sa scrie in Rai appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .