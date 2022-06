Stiri pe aceeasi tema

- Titina Nica Țene Ședința a fost deschisa de președinta cenaclului literar prof.Voichița Palacean Vereș care a facut o scurta analiza a activitații de pana in prezent, in fața a membrilor organizației profesionale veniți din Baia Mare, Gherla, Turda, Cluj, Gilau, Florești etc. Dupa care a dat cuvantul…

- Mariana Tomescu Inalt Preasfinția Sa Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, printr-o scrisoare semnata de Arhim.Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal la Cabinetul Patriarhului, a binecuvantat pe Al.Florin Țene, autorul carții “Nu plangeți ca ma duc de langa voi. Viața “Sfantului Inchisorilor”, Valeriu…

- Prof. Gabriela LUPU – Director adjunct și Coordonator Departamentul Matematica și Științe; Prof. Constantin HARABOR – Coordonator Proiecte Educative Europene; Prof. Florin ENACHE – Responsabil organizare Concursul Internațional Cangurul O preocupare constanta a colectivului de cadre didactice din Liceul…

- Gelu Dragos Presedintele Cenaclului literar „Petre Dulfu” Satulung Pe Al. Florin Tene l-am cunoscut in anul 2012, mai exact in data de 17 noiembrie, orele 14,00 la Pizzeria „Romantica” din centrul orasului Ulmeni cand a fost invitat impreuna cu sotia dansului la mai multe lansari de carte si reviste,…

- In perioada 14-22 mai, 10 designeri expun in ansamblul de patrimoniu: publicul va putea descoperi interiorul Așezamintelor Ion I.C. Bratianu și se va putea bucura de programul RDW din parcul I.C. Bratianu Romanian Design Week, cel mai amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, cu…

- Situația pandemica are inca suișuri și coborașuri in intreaga lume. Acordand prioritate maxima poporului și vieții oamenilor și susținand spiritul responsabil fața de popor, guvernul chinez aplica politica COVID de „dinamica zero”. De peste doi ani, China se numara printre țarile cu cea mai scazuta…

- Zenovia Zamfir A scrie despre un Om care și-a pus in slujba cuvantului toata priceperea și forța creatoare este un ” canon ” și dulce și greu. Nu sunt critic literar dar ca iubitor și consumator de cultura, de literatura, de frumos, de vers, de poezie, pot spune ca l-am intalnit pe AL.Florin Țene mai…