Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, organizeaza in perioada 26 – 29 octombrie 2023, a XVII-a editie a Targului de Carte de la Focsani, la Galeriile de Arta din Focșani. Timp de patru zile, pentru iubitorii de lectura, de toate varstele, se vor desfasura evenimente surpriza, lansari de carte, expozitii, intalniri cu […]