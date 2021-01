Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca scolile s-ar putea redeschide in semestrul al doilea, care incepe din 8 februarie, dar nu mai devreme de aceasta data, sub rezerva unei analize epidemiologice. El a precizat ca in sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se poate suspenda invațamantul in format fizic pana la data de 8 februarie, in cazul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. Astfel, cursurile online continua cel puțin pana la acea data.

- Școlile de vara reprezinta o solutie corecta pentru recuperarea orelor pierdute pe parcursul crizei sanitare, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii AUR. "Au fost propuse masuri precum scoli de vara, in care sa poata fi recuperat intr-o maniera sintetica…

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTv, citate de Digi24, Sorin Cimpeanu a mai precizat…

- Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educatiei, a declarat la audierile din Parlament ca scolile si gradinitele se vor redeschide atunci cand situatia epidemiologica o va permite. Cand se redeschid scolile. Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educației, a fost intrebat in timpul audierilor din Parlament…

- Intrebat cand se vor redeschide școlile și gradinițele, ministrul propus pentru portofoliul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat in timpul audierilor din Parlament ca „cu toții ne dorim sa incepem școala cat mai repede in format clasic și vom incepe școala cat de repede ne va permite situația epidemiologica.…

- Asociatia Scolilor Particulare cere noului prefect al Capitalei sa redeschida scolile si gradinitele. Incidenta cazurilor de imbolnavire a elevilor pe durata cursurilor fata in fata e una redusa, este argumentul principal adus de reprezentanții asociației, potrivit Mediafax.Calitatea actului…