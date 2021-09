Şcolile şi grădiniţele din Dolj pot organiza festivităţi de maximum o oră Scolile si gradinitele din Dolj vor putea organiza festivitati de deschidere a noului an scolar, dar daca vremea va permite acestea sa fie in aer liber si cu recomandarea de a nu depasi o ora. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, la festivitati trebuie sa se respecte distantarea fizica. Festivitatile pentru deschiderea anului scolar se vor organiza, in special, pentru elevii care sunt la inceputul unui nou ciclu educational. Daca scolile au suficient spatiu pot permite accesul la festivitati pentru toti elevii, indiferent de anul de studiu in care sunt, anunta conducerea ISJ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

