- Școlile se vor redeschide atunci cand riscul de raspandire a noului coronavirus va fi redus, pe baza unei analize a specialiștilor. Este precizarea facuta de premierul Ludovic Orban, dupa ce au aparut estimari potrivit carora cursurile ar urma sa fie reluate in clase din februarie anul viitor. "Orice…

- Autoritatile sanitare belgiene estimeaza, in baza studiilor de seroprevalenta, ca intre 10% si 20% din populatia Belgiei va avea anticorpi impotriva virusului SARS-CoV-2 dupa actualul val doi al pandemiei, procent care va ajuta la incetinirea transmiterii virusului, dar va face imposibila atingerea…

- Republica Ceha va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, in contextul in care cele mai recente date medicale arata o scadere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara, cel mai grav afectata din Europa de al doilea val al pandemiei…

- Premierul Ludovic Orban a cerut celor care se gandesc sa participe la petreceri de Revelion sa amane distracția, scrie News.ro. El a anunțat ca nu vor putea fi organizate petreceri de Anul Nou. Riscul de transmitere a virusului la aceste petreceri este ”urias”, a mai spus Orban.Duminica, primul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca alegerile și campania electorala nu vor provoca o creștere a numarului de persoane infectate. Prim-ministrul a mai spus ca alegerile trebuie sa fie organizate pentru ca persoane precum Iordache și Weber sa nu mai ajunga in fruntea unor instituții. Mai…

- Organizarea alegerilor nu creste riscul de infectare, iar ziua scrutinului va fi organizata in asa fel incat toti cetatenii care se prezinta la vot sa fie in siguranta din punct de vedere sanitar, a declarat, vineri, la Suceava, premierul Ludovic Orban. ''Din punctul meu de vedere,…

- Autoritațile schimba scenariile de funcționare a unor unitați de invațamant din Capitala, la solicitarea lor, cu doar o zi inainte de inceperea școlii. Comitetul pentru Situații de Urgența urmeaza sa se inruneasca maine dimineața, potrivit unor surse Libertatea. Informația a fost confirmata pentru ziar…

- Orașul Wuhan isi va redeschide marti toate scolile si gradinitele, potrivit The Jakarta Post. Primaria a sfatuit elevii sa poarte masti pe drumul spre si de la scoala si sa evite, pe cat posibil, mijloacele de transport in comun.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile…