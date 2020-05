Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, instituțiile de invațamint iși vor relua activitatea din septembrie 2020. Anunțul a fost facut de președintele roman, Klauh Iohannis. „In acest an școlar, gradinițele, școlile și universitațile nu se mai deschid. Elevii nu se vor mai intoarce la cursuri. Anul școlar se va termina pe 12 iunie.…

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a anuntat sambata ca scolile publice raman inchise pana la sfarsitul anului scolar pe fundalul luptei impotriva propagarii noului coronavirus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.ro."Faptul ca trebuie sa va spun ca scolile vor ramane inchise pentru…

- Sistemul sanitar este la limita colapsului la New York, unde au fost confirmate aproape 70.000 de cazuri și peste 1.300 de decese din cauza coronavirusului. ”Vine tsunami-ul”, ii avertizeaza guvernatorul statului pe toți americanii și in primul rand pe președintele Donald Trump, intr-un interviu acordat…