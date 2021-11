Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca va propune ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In masura in care…

- „Este propunerea pe care eu o voi asuma in discuțiile cu autoritațile sanitare”, a spus Sorin Cimpeanu, luni, la Digi24, fara insa sa ofere un orizont de timp in privința implementarii acestei masuri, deoarece propunerea lui va trebui analizata de Ministerul Sanatații și de Comitetul Național pentru…

- Verificari la școlile unde rata de vaccinare a crescut in ultimele zile. Ministrul Educației: „Nu acuzam, vrem doar sa gasim explicatia” Verificari la școlile unde rata de vaccinare a crescut in ultimele zile. Ministrul Educației: „Nu acuzam, vrem doar sa gasim explicatia” Numarul exact al scolilor…

- Doar școlile și gradinițele care au peste 60% din personal angajat vor reprimi de luni, 8 noiembrie, elevii in format fizic, anunța Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Tezele se impuțineaza.

- Mai multe asociații de elevi solicita deschiderea scolilor in format fizic doar in localitatile unde incidența cazurilor de Covid-19 este sub 6 la mia de locuitori, nu doar in functie de rata de vaccinare a cadrelor didactice, așa cum a anunțat joi președintele Klaus Iohannis. Ministrul Educației, Sorin…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat joi, la Antena 3, ca pragul de vaccinare in randul personalului din unitatea de invațamant, astfel incat scolile și gradinițele sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni ca școlile vor relua cursurile de lunea viitoare, 8 noiembrie. Acesta a precizat ca o decizie finala privind prezența fizica sau predarea online va fi luata la finalul saptamanii. „In data de 8 noiembrie, școala va incepe. Exista o anexa in care s-au…

- Ministrul Educației propune ca școlile sa continue sa funcționeze in format fizic și in localitațile in care incidența cazurilor Covid depașește pragul de 6 la mie, dupa modelul folosit pentru gradinițe. O decizie in acest sens va fi anunțata pana vineri. “Vom avea, pe parcursul zilei de astazi, discuții…