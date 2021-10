Stiri pe aceeasi tema

- Declarații halucinante ale șefului PNL Timiș, Alin Nica, care explica ca Guvernul Cițu nu a dat niciun leu Timișoarei pentru a susține costurile cu funcționarea Colterm, pe motiv ca societatea ar fi o gaura neagra. Mizand pe lipsa de informare a timișorenilor, Nica neglijeaza sa menționeze ca Colterm…

- Guvernul a imparțit banii din fondul de rezerva, iar Timișoara nu a primit niciun leu, deși municipalitatea ceruse bani pentru Colterm. Primarul Dominic Fritz crede ca este vorba despre razbunare politica și spune ca nu este normal sa nu fie alocat niciun leu in Timișoara, in condițiile in care orașul…

- Viceprimarul Cosmin Tabara a reacționat printr-un amplu mesaj pe Facebook la numirea in Consiliul de Administrație al Colterm a unor liberali din tabara lui Raul Ambruș, cu care a luptat pentru conducerea filialei PNL Timișoara. „Vreau sa precizez de la inceput: NU a fost nicio negociere USR – PNL cu…

- Sedinta AGA va fi precedata de o sedinta ”de indata” a Consiliului Local Timisoara pentru aprobarea aceluiasi contract. Vechiul contract de delegare a activitatii de termoficare a fost incheiat in 2006, pe 15 ani, expirand anul acesta. Din acest motiv, noul contract, in conformitate cu avizul primit…

- Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, lanseaza o ipoteza extrem de interesanta, care spune ca municipalitatea timișoreana ar urmari falimentarea companiei Colterm. Un pas ulterior ar fi preluarea terenului de 50 de hectare deținut de Colterm, pe platforma CET din Calea Șagului. Ritivoiu nu a precizat…

- Banii pentru plata concediilor medicale s-au terminat, spune șeful Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, care a cerut suplimentarea fondurilor la rectificarea bugetara. Din estimarile specialiștilor, sumele decontate in acest an vor fi asemanatoare cu cele de anul trecut, cand s-a inregistrat un…

- Dominic Fritz, primarul din Timișoara, a dezvaluit ca noaptea urmarește mașinile de gunoi pe strazile din oraș. Edilul se declara nemulțumit de modul in care firmele de salubrizare iși fac treaba deși Primaria platește anual 40 de milioane de lei pentru curațenie. Primarul Dominic Fritz a…

- Acuzatii dure la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz (USR PLUS), lansate de presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica (PNL). Presedintele CJ Timis il acuza pe edil ca pune in pericol proiectul de largire la patru benzi a drumului care face legatura intre Timisoara si Dumbravita, finantat…