Craiova este teoretic in scenariul verde pentru inceperea noului an școlar, cu toți elevii in clase. Practic, acest scenariu nu prea se poate aplica din lipsa spațiilor, așa ca multe gradinițe și școli funcționeaza cu jumatate de efective la clasa și jumatate acasa. Sunt și situații in care elevii nu vor intra in clase in aceasta luna. In acest fel se va proceda la Școala gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Craiova unde managerul și un profesor sunt in izolare dar și la Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja” din Craiova, unitate care se pare ca a fost prinsa nepregatita pentru a-și primi elevii. Liceul…