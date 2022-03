Școli de șoferi din Argeș, verificate de Inspectorii Antifraudă Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au verificat modul in care reprezentanții legali ai școlilor de șoferi din Argeș și din restul județelor din țara au fiscalizat taxele de școlarizare incasate in perioada 2019-2021. In prezent, spune ANAF, sunt verificate 239 de firme cu activitate in acest domeniu și s-a constatat ca in […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

