- Povestea imaginii din Siria care a impresionat pe toata lumea, asta dupa ce o fetița in varsta de 5 ani și-a protejat fratele cu propriul corp timp de 22 de ore. Jinan se afla acum intr-un spital din Siria, acolo unde primește ingrijiri medicale pentru o rana grava la picior.

- Cutremurele devastatoare din Turcia si Siria s-au soldat cu cel putin 34.000 de morti si bilantul creste pe zi ce trece, insa in fiecare zi apar si cazuri impresionante de oameni care au supravietuit sub daramaturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bogdan Toma, unul dintre salvatorii romani detașați in Turcia, supranumit „barbatul cu casca rosie”, a povestit cu emoție de ce l-a poreclit așa unui dintre barbații pe care i-a scos de sub ruine. Locotenentul Bogdan Toma, alaturi de echipa sa, a scos de sub daramaturi un barbat si o femeie, sot si…

