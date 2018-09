Cultura se va vinde mai scump in Arad. Toate institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arad, respectiv Complexul Muzeal Arad, Centrul Cultural Judetean Arad si Biblioteca Judeteana, vor creste tarifele incepand cu anul 2019. Intr-un material publicat in luna iulie, am anuntat deja intentia Centrului Cultural de a cere 5 lei de la fiecare aradean care va participa la spectacolele organizate in cadrul Teatrului de Vara, spectacole care se desfasoara in curtea institutiei de pe strada Gheorghe Baritiu. Dar nu numai aici vorbim de bani pentru cultura, ci si la alte institutii.…