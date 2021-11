Stiri pe aceeasi tema

- Școala gimnaziala nr.2 din comuna Horodnic de Sus va beneficia in curand de o sala de sport moderna. Lucarile sunt in toi și potrivit primarului Valentin Luța ea va fi recepționata in cursul lunii noiembrie. Investiția in valoare de 1,68 de milioane de lei este finanțata prin Compania Naționala de Investiții.…

- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Granicești, cunoscuta și ca Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1758 in satul sucevean Granicești. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului, in apropiere de drumul european E85…

- Comuna suceveana Iacobeni gazduiește o frumoasa biserica veche din lemn construita intre anii 1817-1818. Biserica are hramul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. In ciuda vechimii sale și a faptului ca a fost primul edificiu religios ortodox din localitate, biserica nu figureaza pe Lista monumentelor istorice…

- Primaria Liteni scoate la licitație proiectul pentru modernizarea sistemului de iluminat public din acest oraș. Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a declarat ca pentru acest proiect a fost semnat contractul de finanțare și a fost recepționat proiectul tehnic. Proiectul este finanțat prin Administrația…

- O frumoasa cladire construita in anul 1890 in orașul sucevean Broșteni care a funcționat ca școala se afla intr-o stare avansata de degradare și risca sa se deterioreze iremediabil. „Școala de sub coasta” cum este ea cunoscuta ar urma sa fie transformata in Muzeul ”Ion Creanga” insa proiectul autoritaților…

- Bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei fiecare, in perioada urmatoare, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis. In timp ce Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, Programul…

- GLIMBOCA – In momentul de fata, la Glimboca se afla in derulare mai multe proiecte care, odata finalizate, vor schimba mult in bine fata comunei! Potrivit primarului Petru Crisnic, primul dintre acestea este amenajarea lacului care va fi transformat in pescarie, odata cu popularea lui cu pesti. „Acolo…

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca proiectul pentru modernizarea iluminatului public in oraș a intrat in linie dreapta. Tomița Onisii a spus ca acest proiect este finanțat prin Administrația Fondului de Mediu, prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente…