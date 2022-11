Școala Memorială „Gheorghe I. Brătianu” Weekend-ul acesta, la Sighetu Marmației, a avut loc o noua ediție a Școlii Memoriale ,,Gheorghe I. Bratianu”, o școala politica, de o mare insemnatate pentru istoria Tineretului Național Liberal. Sloganul ediției: ,,Mințile libere trec dincolo de ziduri” reprezinta și pentru noi, tineretul liberal, un pilon important in formarea carierei noastre politice. Subiect in jurul caruia […] Articolul Școala Memoriala „Gheorghe I. Bratianu” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

