Școala Gimnaziala nr.4 din Suceava a fost pregatita corespunzator pentru noul an de invațamant, care a debutat in data de 5 septembrie. Directorul adjunct al unitații, Mariana Ciupu, a declarat, la Radio Top, ca salile de clasa au fost recondiționate, iar casa scarii a fost renovata complet. In plus, dupa 30 de ani, a fost […] The post Școala Gimnaziala nr. 4 din Suceava a fost pregatita corespunzator pentru noul an de invațamant first appeared on Suceava News Online .