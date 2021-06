Stiri pe aceeasi tema

- Luni, reprezentanții Biroului de Siguranța Școlara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, au desfașurat, la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu‟ Focșani, o activitate privind siguranța elevilor in unitațile de invațamant. „La activitate au participat elevii claselor I A, I-a…

- Dragi vranceni, in Anul utilizatorului de biblioteca in județul Vrancea, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea vine in intampinarea dumneavoastra cu un nou serviciu: inscriere gratuita online. Va puteți inscrie gratuit la orice secție a bibliotecii. Inscrierea online se poate realiza de catre…