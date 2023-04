Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Dan Ivan se implica in educație. “Parlamentul pe ințelesul copiilor” – activitate susținuta la școala din Fericea! „Acesta a fost tema pe care am abordat-o in fața elevilor din Fericea, comuna Valea Chioarului, in cadrul saptamanii “ Școala altfel”, la invitația și in prezența colegei mele,…

- In perioada 27 – 31 martie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Radauți au organizat un adevarat maraton al prevenirii in unitațile de invațamant din mediul urban și rural arondat zonei Radauți. Activitațile au fost organizate in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Suceava și conducerile…

- Școlilor ar trebui sa li se permita sa implice elevii in activitați de voluntariat „semnificative din punct de vedere social, fara consimțamantul parinților”. Aceasta propunere a fost facuta de Tatiana Ivașcenko, deputat al Adunarii Legislative a regiunii Rostov din partea Partidulului Comunist in cadrul…

- Activitațile extrașcolare din cadrul programului național „Școala altfel”, derulat la Liceul Tehnologic Sebeș in perioada 20 – 24 martie 2023, s-au inscris intr-o sfera larga a domeniilor educative: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, responsabilitate sociala, educație pentru sanatate și…

- Școala din parc este un proiect educațional al Primariei Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” care iși propune sa ajunga la cat mai mulți copii din municipiu. Ca și anii trecuți, organizatorii iși doresc ca in cadrul proiectului sa promoveze și in 2023 educația, iar in…

- Potrivit conducerii Consiliului Județean, prin acest studiu de fezabilitate va fi identificata cea mai buna varianta de amenajare a Partiei «Cocora», dar și a celorlalte facilitați necesare unui turism durabil și atractiv, in care se vor regasi și vor fi prevazute:- Instalațiile de transport telescaun-telegondola…

- Nemulțumirile salariale ale angajaților din Educație vor fi strigate in strada maine, 1 februarie, la protestul organizat de sindicate in fața Guvernului. Din județul Neamț vor participa 30 de sindicaliști, declara Gabriel Plosca, liderul Sindicatului Liber din Invațamant Neamț și vicelider al Federației…

- Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, marcata de polițiștii hunedoreni prin activitați educativ-preventive derulate de aceștia in unitațile școlare Ziua de 30 ianuarie este declarata Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, reprezentand o modalitate de a atrage…