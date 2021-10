Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele de la SCM Craiova au de tras serios in acest weekend pentru a obtine un rezultat bun la Buzau, in etapa a 5-a din Liga Florilor. Fetele pregatite de Bogdan Burcea lupta pentru puncte sambata seara, de la ora 18.00, intr-unul dintre cele mai tari si mai tensionate meciuri ale rundei. Craiovencele…

- SCMU Craiova a castigat, din nou, Cupa „Radu Zamfirescu“, dupa doua victorii, 3-1 cu Zalau si 3-0 cu Universitatea Cluj si un esec la limita, (2-3) cu Steaua. Antrenorul gruparii din Banie, Dan Pascu, a vorbit la finalul competitiei amicale din Craiova despre cele trei jocuri disputate de elevii sai…

- Dan Petrescu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a declarat dupa partida pierduta contra Craiovei din șaisprezecimile Cupei României ca nu are ce sa le reproșeze jucatorilor. Antrenorul a fost nemulțumit de faptul ca la tragerea la sorți formația sa a picat cu o echipa puternica din Liga 1.CSU…

- Norvegianul Bent Dahl a fost numit in functia de antrenor al echipei de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea, a anuntat, luni, clubul din Zavoi. „Am ales Valcea pentru ca este o sansa unica, Valcea fiind un club de top, cu performante istorice. Din aceasta privinta, mi-a fost foarte usor sa accept cand…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu Jablonec, ca incearca in acest moment sa repare ce a fost facut gresit inainte de predecesorul sau, Marius Sumudica.“Eu sunt multumit, am inceput excelent jocul… Dominam, jucam bine, dar a venit acel gol si chiar nu…

- CFR Cluj și CSU Craiova se vor intalni in „16-imile” Cupei Romaniei in derby-ul acestei faze a competiției. Antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a comentat tragerea la sorți și crede ca un asemenea meci nu ar trebui sa se joace atat de devreme. Meciurile din 16-imile Cupei se vor disputa intr-o singura…

- Dupa eșecul suferit in Cupa, saptamana trecuta, tot in fața formației SCM Valcea, Craiova a facut un meci mare in partida susținuta astazi, in sala „Traian“, in prima etapa din noul sezon. Fetele pregatite de Bogdan Burcea au incercat pe cat posibil sa țina pasul cu gruparea valceana și acest lucru…