- Echipa fanion de volei feminin a Timisului a castigat editia a 11-a a Cupei CSM Lugoj. Ieri, in ultima zi a turneului, echipa pregatita de Ugljesa Segrt a dispus de BRSE Swietelsky Bekescsaba cu 3-1 (20, 21 -27, 18) si a acumulat trei victorii din tot atatea meciuri disputate in cadrul puternicului…

- Victoria Viișoara continua seria excelenta de meciuri, reușind o noua victorie, scor 4-1, pe terenul celor de la Unirea Triteni. Primele 15 minute ale intalnirii au fost destul de anoste, cu multe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- LUPAC – AFC Voința Lupac va intalni sambata, 18 septembrie, de la ora 17:00, echipa CS Armata Aurul Brad, pe teren propriu! CSM Reșița a caștigat cu 2-0 cu Aurul Brad, Progresul Ezeriș a invins aceasta formație cu scorul de 3-1, iar acum este randul Lupacului sa incerce sa obțina maximum din acest joc.…

- Duelul banatean dintre CSM Resita si Ripensia Timisoara in Valea Domanului a fost cu deznodamant pozitiv pentru vizitatori. Gazdele pregatite de Dan Alexa au fost frustrate pe final de eliminarea lui Barboianu si au cedat in cele din urma cu 1-2. Inaintea partidei nimeni nu excludea un pronostic 1,…

- Adversara pe care HC Dobrogea Sud o va infrunta in turul al doilea preliminar al EHF European League, Orlen Wisla Plock, vicecampioana Poloniei, a jucat anul acesta in turneul Final Four al EHF European League, sezonul 2019/2020. Echipa antrenata de spaniolul Xavi Sabate a fost invinsa greu in semifinale,…

- Sambata, ora 17.00, CS Ocna Mureș – Avantul Reghin | Ocnamureșenii, a a doua reprezentație interna consecutiva CS Ocna Mureș a inceput perfect a doua stagiune consecutiva petrecuta pe a treia scena fotbalistica. La debutul sub comanda antrenorului Paul Ciuca gruparea din orașul salin a depașit un obstacol…

- Echipa de handbal masculin Poli Timisoara a castigat, duminica, turneul amical pe care l-a organizat, dupa finala cu echipa U23 a formatiei ungare Veszprem KC, potrivit news.ro. Poli s-a impus in finala de duminica cu scorul de 32-26 (17-14) in fata Veszprem KC U23. Locul al III-lea…

- SUA a cucerit titlul olimpic la baschet masculin pentru a patra oara consecutiv dupa ce a trecut in finala cu 87-82 de Franța, in fața careia pierduse in grupa. Kevin Durant i-a condus din nou pe americani la succes, a cucerit a treia sa medalie de aur și și-a reconfirmat titlul de cel mai prolific…