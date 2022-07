Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in insula indoneziana Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian. Este pentru prima data cand ministrul rus se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, luni, la Palatul Cotroceni, cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, context in care a reiterat obiectivul Romaniei privind finalizarea, cat mai curand, a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), pe baza evolutiilor…

- Nici bine nu s-a incheiat ediția 2021 – 2022 a Ligii a III-a de fotbal ca SCM Zalau s-a și desparțit de o serie de jucatori, unii dintre ei aduși ca jucatori de baza pentru sezonul anterior. 12 fotbaliști din lotul ediției trecute vor ramane la clubul zalauan și in sezonul urmator, urmand sa joace sub…

- In cea de-a treia zi a Ligii Natiunilor fanii fotbalului au avut parte de 7 partide in cadrul ligilor A,C si D. In cel mai asteptat meci al zilei s-a produs si prima mare surpriza din Liga Natiunilor.

- Registrul Auto Roman anunta lansarea RAR eXpert, serviciu care ofera clientilor pentru o verificare amanuntita privind autovehiculele pe care vor sa le cumpere si un raport de expertiza, inclusiv din punct de vedere tehnic, privind autoturismul. Serviciul este lansat in conditiile in care, potrivit…

- Volodimir Zelenski nu a renunțat la ideea de a negocia incetarea razboiului cu Vladimir Putin. Deși președintele rus nu a dat curs nici invitațiilor anterioare din partea Ucrainei, acesta mai are o șansa sa se razgandeasca. De aceasta data, liderul ucrainean a impus condiții noi de negocieri, fiind…

- Sanatatea Cluj – Unirea Alba Iulia, in Liga a 3-a | Meci decisiv pentru „alb-negri” Meci de totul sau nimic, de la ora 17.00, pentru Unirea Alba Iulia, in deplasare cu Sanatatea Cluj! “Alb-negrii” (16 puncte) sunt penultimii in ierarhia Seriei a 9-a și mai au la dispoziție 6 “finale” pentru salvarea…

- Poliția a finalizat ancheta pe cazul minorului care ar fi fost batut și obligat sa-și ceara scuze in genunchi de la un alt copil din localitate. „Intre trei copii ar fi avut loc un conflict mai vechi, in care reciproc au adoptat același comportament de a-și cere scuze”, spun oamenii legii.