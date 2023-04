Stiri pe aceeasi tema

- Dorinta, ambitie, intensitate. Dar si tehnica si spirit de sacrificiu. Au fost principalele coordonate cu care rugbistii de la SCM USV Timisoara au intampinat campioana CSM Stiinta Baia Mare. Banatenii aveau un moral excelent dupa victoriile cu Cluj si Dinamo, in timp ce maramuresenii doreau sa arate…

- SCM USV Timisoara a castigat fara probleme, cu mai multi jucatori tineri, duelul din runda a III-a a Ligii Nationale la rugby, cu „U” Elbi Cluj-Napoca, scor 47-10. Toate punctele ardelenilor au fost marcate in prima parte a intalniri din Ronat. Banatenii au avut o absenta de ultima ora azi, in locul…

- SCM USV Timisoara a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 22-3, sambata, pe teren propriu, in in prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, potrivit Agerpres.Banatenii au marcat trei eseuri in acest meci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SCM USV Timisoara a inceput cu o victorie noua stagiune de rugby. „Leii” au castigat clar jocul din Ronat cu Dinamo Bucuresti, scor 22-3. Desi e 1 aprilie si formatul Ligii Nationale pare o gluma (proasta), rugbistii banateni si-au facut treaba in primul meci oficial al noului sezon. Intre timp s-a…

- Aproape an de an FR Rugby modifica formatul competiției și intoarce pe toate parțile zestrea saraca de echipe la nivel de seniori (și nu numai). Daca in stagiunea trecuta au fost doua grupe inițiale, in 2023, SCM USV Timișoara a aflat ca face parte din grupa de elita din trei categorii valorice stabilite…

- Sub titlul “Timisoara, Romania. Sarbatoarea de un an a culturii”, orasul nostru este prezentat intr-un articol din Time Magazine, aparut chiar astazi, 16 martie. Printre atractiile mentionate se numara si contestata de unii gradina verticala din Piata Operei. Primarul Dominic Fritz jubileaza, afirmand…

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…