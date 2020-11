Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, ca au fost inlocuite corturile cu containere la Spitalul Rol 2 de la Ana Aslan si acelasi lucru urmeaza sa fie realizat si la unitatile similare din Constanta si Timisoara. El a mai precizat ca spitalele militare din Iasi, Sibiu, Cluj-Napoca…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, in conferința de presa de la Cotroceni, daca el considera ca un comerț COVID crește scepticismul oamenilor in soluțiile pe care le au autoritațile in lupta cu pandemia. Intrebarea a plecat de la situația doctorului Virgil Musta, care este șef de secție la un spital public…

- ASU Politehnica a jucat cu succes in weekend la Tg. Jiu in ciuda absentelor cauzate de coronavirus, dar acum urmatorii adversari ai alb-violetilor au probleme legate de Covid. Partida de maine din Cupa Romaniei, cu CSC Ghiroda e incerta dupa ce nu mai putin de zece persoane din lotul si staff-ul gazdelor…

- Lovitura grea pentru echipa de baschet masculin alb-violeta. SCM Timisoara rateaza deplasarea la turneul preliminar din Cupa Romaniei din cauza numeroaselor cazuri pozitive depistate in urma testarii Covid-19 din aceasta dimineata. Conform unui comunicatului clubului jumatate din delegatia care trebuia…

- „Leii din Banat” au fost invinsi cu ocazia ultimei verificari dinaintea startului de sezon indelung asteptat. A fost un 77-78, ieri in „Olimpia”, cu BCM U FC Arges Pitesti, colega din elita a alb-violetilor banateni. Pentru SCM Timisoara urmeaza in sfarsit startul sezonului 2020-21, cu ocazia jocurilor…

- „Leii” din Banat au aflat programul meciurilor din cadrul turneului grupei C al Cupei Romaniei de baschet masculin. Intrecerea se va desfașura la Sibiu, intre 17 și 20 octombrie, cu participarea echipelor SCM Timișoara, CSM Targu Jiu, CSO Voluntari și CSU Sibiu. Alb-violeții iși vor masura forțele in…

- SCM Timisoara si-a aflat programul turneului grupei C din Cupa Romaniei. Banatenii se vor deplasa la Sibiu, unde, pe langa localnica CSU, vor mai da piept la mijlocul lunii cu CSM Targu Jiu si CSO Voluntari. „Leii” vor da piept pe 17 octombrie cu CSO Voluntari. Iar a doua zi echipa pregatita de Dragan…

- Astazi, s-au completat grupele Cupei Romaniei la baschet masculin. Echipa Baschet Club Athletic Constanța va face parte din Grupa B, acolo unde CSM Miercurea Ciuc a fost repartizata, in urma tragerii la sorți, alaturi de CSM CSU Oradea, Steaua București și SCM U Craiova. Iata si componenta celorlalte…