- Leii din Banat revin la meciurile din campionat, dupa cel de-al treilea succes consecutiv din Alpe Adria Cup. Echipa viola va juca vineri, 10 noiembrie, la ora 19.00, cu Dinamo București, in sala Constantin Jude, intalnire din etapa a VIII-a a sezonului regulat. Partida vine la doar 72 de ore distanța…

- SCM Timișoara și-a continuat parcursul perfect in debutul de sezon din Alpe Adria Cup. Banațenii au bifat o noua victorie pe teren propriu, impotriva cehilor de la Geosan Kolin. Scorul final al confruntarii din Sala Sporturilor „Constantin Jude” a fost 90-84. Interesant este faptul ca toate aceste trei…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…

- SCM Timisoara a obtinut o noua victorie in Alpe Adria Cupa. Daca in campionat „leii” erau pe o panta descendenta, in competitia continentala euroregionala banatenii se afla la al doilea succes la rand, invingand-o in aceasta seara pe Redstone Olomoucko, scor 85-76. Primul sfert din aceasta seara din…

- SCM Timisoara a inregistrat al treilea esec stagional in noua editie a Ligii Nationale dupa infrangerea, la limita, suferita ieri seara contra Rapidului. Oaspetii s-au impus cu 100-97, dupa ce scorul la finele primelor patru sferturi „clasice” a fost 93-93. Sala „Constantin Jude”, aflata inca in stare…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

