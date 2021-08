Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a castigat acasa duelul cu CSM Stiinta Baia Mare din Cupa Romaniei. A fost 18-10 pentru „lei”, care au fost condusi la pauza. Printre cei care au punctat in contul gazdelor s-a numarat si debutantul Alin Conache. Vlaicu a deschis scorul din lovitura de pedeapsa pe arena din Ronat, animata…

- La 200 de ani de la nașterea scriitorului F.M. Dostoievski, compania independenta Arte-Facrum dedica laboratorul de introspecție teatrala ajuns la a VI-a ediție, romanului „Crima și pedeapsa”, printr-un spectacol inspirat din capodopera scriitorului rus, regizat de Kocsardi Levente, care a dorit sa…

- Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara a anunțat trecerea in neființa a actorului banațean Valentin Ivanciuc, care implinise recent 70 de ani și a facut parte din colectivul TNT timp de peste doua decenii. „Cu tristețe, Teatrul Național din Timișoara anunța ca actorul Valentin Ivanciuc (29.04.1951…

- „Brendea & Sons” – mica distilerie artizanala din inima Bistriței care produce vestitul coniac Brendea – are un motiv de mandrie in plus! A cucerit recent Medalia de Aur la Vinarium Internațional Wine Contest. „Este o recunoaștere a calitații coniacului Brendea și o incununare a eforturilor depuse in…

- In saptamana 21 – 26 iunie, autospecialele RETIM sunt pe teren și vor spala pubelele destinate colectarii deșeurilor menajere in Timișoara, conform unui program zilnic. Programul din aceasta saptamana in Timișoara este urmatorul: Luni, 21 iunie – Strazile CUCULUI, NICOLAE LEONARD (Frunzei – Dambovița),…

- Institutul Francez din Timișoara dorește sa atraga un numar cat mai mare de locuitori ai orașului la activitațile culturale, educaționale și distractive pe care le organizeaza, și a decis ca pe perioada verii sa amenajeze gradina institutului intr-un spațiu atractiv care poate fi folosit pentru diverse…

- Portughezul Ricardo Jorge Oliveira Valente este cel mai bun marcator al editiei play-out 20202021 in CASA Liga 1 cu sase goluri. Clasamentul pasatorilor este condus de un al fotbalist de la Gaz Metan Medias, Ronaldo Deaconu.Iata cum arata ierarhiile celor mai buni marcatori si pasatori decisivi din…

- Juniorii mari ai pandurilor au avut parte de un turneu semifinal slab la Timisoara. Doar o victorie din 3 meciuri au reusit elevii lui Eugen Padureanu si Constantin Andriuca, contra celor de la Gaz Metan Medias, scor 2 la 0. In rest au pierdut in pri...