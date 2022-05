Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut primul succes timisorean din acest weekend in judetul Brasov. La Ghimbav, locatia turneului de baraj de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor, a fost 36-27 (16-15) cu CSM Sighisoara, dupa o prima repriza echilibrata. Alb-violetii s-au impus clar dupa pauza. Ei au un maraton…

- SCM Politehnica a incheiat campionatul cu o infrangere in fața celor de Dobrogea Sud Constanța. Proaspata medaliata cu bronz s-a impus cu 26-19 in sala „Constantin Jude”. Pentru banateni, clasati pe 11, urmeaza barajul de supravietuire de la Ghimbav. Alb-violetii au un prim meci vital pentru intregul…

- SCM Politehnica trimite in continuare jucatori la loturile nationale. De aceasta data tinerii Ianus Dumitrescu, Antonio Bordeanu și portarul Claudiu Pal merg la reprezentativa de seniori pentru un stagiu de pregatire la finele saptamanii viitoare, in timp ce alti sapte componenti sunt selectionati la…

- Dupa CS Mioveni – Chindia 1-0, duel din runda secunda a play-out-ului, Emil Sandoi, antrenorul targoviștenilor, spunea despre Tsvetelin Chunchukov (27 de ani) ca e „desfigurat” de o lovitura incasata in minutul 85. Atacantul bulgar afirma pentru GSP ca și-a revenit in mare masura și spera chiar sa evolueze…

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele primei etape din play-off si play-out: PLAY-OUT, UTA Arad – Academica Clinceni 3 – 0, Philip Otele (UTA) PLAY-OFF, Universitatea…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

