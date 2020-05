Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut, astazi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri. Potrivit…

- Antrenorul Andre Villas-Boas a semnat un nou acord cu Olympique Marseille. Portughezul, care mai avea un an de contract, va ramane la clubul francez pana in 2023. Tehnicianul a fost instalat in functie in vara anului trecut, cand l-a inlocuit pe Rudy Garcia.

- Antrenorul echipei Augsburg, Heiko Herrlich, a încalcat regulile de izolare si va rata reluarea campionatului german, dupa ce a iesit din hotel sa-si cumpere pasta de dinti, informeaza AFP."Am facut o greseala când am iesit din hotel. Chiar daca am respectat toate masurile de igiena…

- Microbuzele venite sa preia pacienți de la Spitalul județean Focșani și sa-i transfere la Rm Sarat au plecat goale! Prefectura a cedat la presiunea media, prezenta la fața locului, dar și dupa refuzul autoritaților din Braila și Buzau de a primi acești pacienți, mulți dintre ei medici, asistente și…

- ​Antrenorul echipei Galatasaray, Fatih Terim, a fost externat, luni, desi a fost testat din nou pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, informeaza lequipe.fr.Tehnicianul turc în vârsta de 66 de ani a fost trimis acasa pentru ca starea lui de sanatate s-a îmbunatatit."Desi ultimul…

- Fatih Terim (66 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, a anunțat acesta printr-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a condus antrenamentele echipei din Turcia pana acum 4 zile. Tehnicianul a anunțat pe contul personal de Twitter faptul ca a fost…

- Au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pana acum in Romania. Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca, Salaj, Buzau, Ialomița,…

- Un barbat din Galați, infectat cu coronavirus, a circulat cu un microbuz si este posibil sa fi transmis virusul la alte 17 persoane. Conform adevarul.ro , „Barbatul, in varsta de 72 de ani, a aterizat pe aeroportul Otopeni si a urcat intr-un microbuz, circuland pe ruta Bucuresti – Urziceni – Buzau –…