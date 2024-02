Evolutie consistenta aratata de SCM Poli in prima partida oficiala a anului, intr-un joc contand pentru etapa a 15-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Cu o aparare aregisva, o poarta sigura si un atac care a marcat cand a trebuit, Poli a condus in toate cele 60 de minute ale partidei pentru un succes ... The post SCM Poli invige Bacaul in primul meci oficial din 2024 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .