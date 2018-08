Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci oficial, primul trofeu pentru CFR Cluj. Campioana a castigat Supercupa, la Craiova, 1-0 cu echipa lui Mangia, iar victoria l-a multumit pe presedintele Iuliu Muresan (64 de ani). La finalul celor 90 de minute din Banie, oficialul din Gruia a vorbit la superlativ despre echipa sa...

- U Craiova disputa acum Supercupa Romaniei cu CFR Cluj, in primul meci oficial al sezonului. La pauza e 0-0. Oltenii au fost aproape sa deschida scorul in minutul 18, la capatul unei faze orchestrate de Alexandru Mitrița, de departe cel mai bun jucator al lui Mangia in primul act. Mitrița a luat pe…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata, la Zalau, ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj, Craiova -, precizand ca exista finantare asigurata (news.ro). "Eu cred, sper, ca la sfarsitul…

- Dupa ce a fost in carți pentru finala Cupei Romaniei, noul stadion "Ion Oblemenco" va gazdui, in sfarșit, un meci important. Mai exact, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj și U Craiova. Inaugurat toamna trecuta, stadionul Craiovei s-a confruntat cu o mare problema in sezonul recent incheiat: starea…

- Astazi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a calendarului sezonului 2018-2019. (Detalii aici) LPF a anunțat programul primei etape, care incepe vineri, 20 iulie. Primul meci al sezonului va fi cel dintre campioana CFR Cluj și FC Botoșani. Astra - FCSB se va juca sambata,…

- Echipa de handbal Corona Brasov si-a aflat programul competitional in sezonul 2018-2019, la Adunarea Generala a Federatiei Romane de Handbal, care a avut loc joi, la Mamaia. Corona va incepe sezonul cu un meci la Cluj, dupa care va juca pe teren propriu cu CSM Bucuresti. Turul de campionat va incepe…

- Nationala feminina de tineret (U20) a inceput de cateva zile pregatirea pentru Campionatul Mondial de la Debrecen (Ungaria), care va incepe la 1 iulie. Gheorghe Tadici a plecat cu lotul in cantonament la Cheile Gradistei. Initial, selectionerul a chemat 20 de fete, dar apoi a renuntat la Ana Vakariu…