Stiri pe aceeasi tema

- De ce absolut toate societațile lumii au inventat religia? ● Descoperire macraba, unicat in istoria arheologiei egiptene ● Apar tot mai multe „crapaturi” in ipoteza Terrei ca „un glob de gheața”

- Putem spune ca in zilele noastre traim vremuri destul de dificile, insa ele nici nu se pot compara cu ce au avut oamenii de suferit in ‘cel mai greu an al omenirii’.Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand…

- Farul Constanța este pe primul loc in play-off-ul SuperLigii, iar Gica Hagi a lansat din nou mai mulți jucatori care au impresionat la primul lor sezon in campionatul romanesc. Adrian Mazilu este unul dintre ei.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au caștigat America Express , in ediția de duminica seara, 26 martie. Cei doi au facut dezvaluiri neașteptate despre ce s-a intamplat inainte de a intra in competiție. Nelu Cortea a vorbit despre starea sa dinainte de show și panica pe care a avut-o cand a citit contractul…

- Chutney este un sos originar din India, care a devenit popular in multe alte parți ale lumii. Cuvantul „chutney” provine din cuvantul hindi „chatni”, care inseamna „a linge”. Cuprins: Istoria chutney Variante de chutney Primele chutney-uri Ce conține sosul chutney Tipuri de chutney Depozitare Cum sa…

- Primul pas: stabilește modul in care vei folosi bicicleta Fiecare bicicleta este conceputa pentru un anumit stil de mers, așa ca primul pas in alegerea bicicletei potrivite este sa stabilești modul in care o vei utiliza. Vei pedala pe șosea, singur sau in grup? Sau poate ai nevoie de o bicicleta pe…

- Marca are o istorie de peste 100 de ani, a fost folosita de soldatii romani in al doilea Razboi Mondial, iar in perioada comunista erau de notorietate glume precum „Vrei sa cuceresti Femeia? Folosesti sapunul Cheia!”, noteaza Profit.ro. “Dumnezeu a fost bun cu noi, cu pandemia – am avut cresteri de…

- Sa tot amani lucruri e semn ca poți avea probleme serioase de sanatate ● Un mormant egiptean cel puțin atipic a fost excavat la Aswan ● Un meteorit marțian descoperit in Maroc abunda in compuși organici