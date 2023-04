Schior mort, după ce a căzut din telegondolă și s-a înfipt într-un indicator de semnalizare de pe pârtie Anchetatorii au declarat ca persoana a spart geamul de plexiglas al telegondolei și a cazut de la o inalțime de 40 de metri, oprindu-se intr-un indicator de semnalizare de pe partie.Victima era din localitatea franceza Annonay și era insoțit de un prieten de 23 de ani.Cei doi se filmau in telecabina, iar poliția suspecteaza ca erau bauți și ca nu este exclus ca tanarul sa se fi aruncat intenționat, scrie ziare.com.Directorul firmei care administreaza telegondolele din stațiunea respectiva a declarat ca toate au trecut testele de siguranța, fiind in condiție perfecta. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

